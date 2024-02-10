Источник: Допрос Кристиана Хорнера продлился восемь часов

Источник: Допрос Кристиана Хорнера продлился восемь часовGetty Images / Red Bull Content PoolБританский Sky Sports поделился некоторыми подробностями расследования скандала в Red Bull Racing, которое состоялось в минувшую пятницу.
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