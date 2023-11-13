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Эвакуированные из Газы россияне заявили, что рады выехать из «этого ада»

Эвакуированные из Газы россияне заявили, что рады выехать из «этого ада»

Эвакуированные из Газы россияне рассказали о том, какие эмоции они испытали, оказавшись на свободе. Они поблагодарили тех, кто оказал содействие в эвакуации, и выразили надежду на скорое освобождение и остальных граждан РФ.

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