Эвакуированные из Газы россияне заявили, что рады выехать из «этого ада»

Эвакуированные из Газы россияне рассказали о том, какие эмоции они испытали, оказавшись на свободе. Они поблагодарили тех, кто оказал содействие в эвакуации, и выразили надежду на скорое освобождение и остальных граждан РФ.
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