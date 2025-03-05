В Красноярском крае рецидивист убил чету пенсионеров из-за машины

В Красноярске задержан 35-летний сосед убитых в Минусинске 66-летних пенсионеров.Подозреваемый в убийстве супружеской пары в городе Минусинске Красноярского края задержан сотрудниками полиции на съёмной квартире в краевом центре.
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