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Баес о пропуске «Мастерсов» в Северной Америке: «Был в Аргентине – тренировался, проводил время с семьей и друзьями»

Аргентинец проводит первый турнир после победы в Китцбюэле. Он пропустил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати.

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