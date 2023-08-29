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Как не попасть на дорогой ремонт автомобиля

Как не попасть на дорогой ремонт автомобиля

﻿﻿Из-за кризиса, нарушившего цепочки поставок, и роста цен на потребительские товары, на прилавках автоторговцев появилось большое количество некачественных запчастей или откровенно контрафактного товара.

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