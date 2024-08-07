Владивосток уходит под воду

Неожиданный ливень в очередной раз обрушился на Владивосток, нарушив привычный ритм жизни горожан. В Сети публикуют видео подтоплений дорог, тротуаров и целых водопадов, возникших в городе, сообщает PRIMPRESS.
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