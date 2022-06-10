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Уголовное дело в отношении созданной на Украине преступной группы направлено в суд РФ

Уголовное дело в отношении созданной на Украине преступной группы направлено в суд РФ

ГСУ Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении группы граждан Украины, которых подозревают в организации преступного сообщества, похищении человека, грабежах, незаконном обороте оружия, покушении на убийство и др.

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