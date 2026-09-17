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Курские новости

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Курский «ЮзГУ-Атом» победил читинскую «Забайкалку» в Хабаровске

Курский «ЮзГУ-Атом» победил читинскую «Забайкалку» в Хабаровске

Курский «ЮзГУ-Атом» выиграл матч на турнире «Кубок телеканала «Волейбол», уступая 0:2, и занял четвертое место в группе Е.

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