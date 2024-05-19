На Великой Китайской стене исполнили русскую классическую музыку

В мероприятии приняли участие всемирно известные артисты 17-18 мая на Великой Китайской стене состоялись выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро Юрия Башмета с участием всемирно известных солистов – пианиста Дениса Мацуева и оперного певца Ильдара Абдразакова.
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