Підрахунок голосів. Париж, 12 червня 2022 р. Перший тур парламентських виборів у Франції поки не виявив лідера Опитування в неділю поки що не дозволяють передбачити, чи отримає коаліція Макрона більшість чи ні Згідно з початковими оцінками першого туру парламентських виборів у Франції, коаліція президента країни Еммануеля Макрона та представники нового лівого блоку отримали практично […] Сообщение Перший тур парламентських виборів у Франції поки не виявив лідера появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.