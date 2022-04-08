Театр абсурда

7 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Что..?? Уже взорвали Ельцин-центр..?? Горбачева в инвалидном кресле привезли в суд ??, на скамью с "реформаторами ".....Игры закончились....
  • Е Ва
    пчелы против меда)) из бюджета "этому дала, этому дала.." и сама не с пустыми руками осталась((Дан старт масштаб...
  • Nikolia Vovchenko
    Нужно не затягивать начало и так сказать,активную фазу с посадками и не торопясь отработать все связи ,не взирая на д...Дан старт масштаб...

Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом

Презентация российских «власовцев» в Киеве закончилась провалом

Участники так называемого Легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. В ходе общения с журналистами выступающие путались в своих рассказах и так и не смогли убедительно доказать, что являются теми, за кого себя выдают.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх