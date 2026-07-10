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The path is clear, consolidation in a triangle pattern = Upside.

The path is clear, consolidation in a triangle pattern = Upside.

The path is clear, consolidation in a triangle pattern = Upside. Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! TRDG84 When a triangular consolidation pattern forms, there is typically a higher probability of an upside breakout, indicating a bullish bias.

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