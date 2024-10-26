СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir
    Родился 22 мая (3 июня) 1885 года"Русские скинхеды...
  • Т Н
    Вас не приглашали! Не суйте свой нос."Русские скинхеды...
  • Анатолий Рябенко
    БРИКС победит!!! Спорить , хитрить, кто кого надует как G-20 такого не будет. Только взаимоуважение, договорное согла...Был ли саммит БРИ...

Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях

Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях

Политнавигатор Лукашенко предупредил Запад о передаче российских ракет хуситам Представители Запада приезжали в Минск и проводили закрытые переговоры с руководством Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sobering
Просто ненавидеть Россию недостаточно. Нужно ненавидет её с умом, как это делают глобалисты. Но и их ум уже постигает деменция. А царская Россия могла бы всё, да вот по дурости она стояла на позициях своего врага Лондона против своего всегда потенциального союзника Германии. Вот за это и поплатилась. Только вот царская Россия своего оружия не имела, а ты 17%. А так могла бы, не согласись она быть другом Лондона
Ответить
6 час.
S
Sobering
Это за счёт России. Про медицину не нужно. Я знаю по примеру жены друга, лечившейся там. Всё как в России, а иногда понаглее. Пожаров нет - ну так климат. Войны нет? Ну так Литва с Польшей тут как тут. И Лукашенко мечется. Продукты?  Даже поставляемые втридорога в Россию имеют изъяны. На месте там, для удешевления их, точно также мутят с составом.  Белорусские гастарбайтеры в России знают и понимают что социальный пакет снизился и они вынуждены ехать в Россию. Да и вся социалка Беларуси - за счёт России. Это нужно понимать.
Ответить
6 час.
Владимир Фердман
60 место это у беларуси, а россия на 67 - на 2 пункта ниже украины по 24 году. А ни штаты, ни европа меня не интересуют , интересует что яйца уже по 160 руб появились, а индексации пенсии как обещали, нет. Обманывают на каждом шагу. Каждый день хожу в магазин и ценники на полках наглядно показывают наши достижения
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх