Лукашенко по-прежнему пытается усидеть на двух стульях

Sobering Просто ненавидеть Россию недостаточно. Нужно ненавидет её с умом, как это делают глобалисты. Но и их ум уже постигает деменция. А царская Россия могла бы всё, да вот по дурости она стояла на позициях своего врага Лондона против своего всегда потенциального союзника Германии. Вот за это и поплатилась. Только вот царская Россия своего оружия не имела, а ты 17%. А так могла бы, не согласись она быть другом Лондона

S Sobering Это за счёт России. Про медицину не нужно. Я знаю по примеру жены друга, лечившейся там. Всё как в России, а иногда понаглее. Пожаров нет - ну так климат. Войны нет? Ну так Литва с Польшей тут как тут. И Лукашенко мечется. Продукты? Даже поставляемые втридорога в Россию имеют изъяны. На месте там, для удешевления их, точно также мутят с составом. Белорусские гастарбайтеры в России знают и понимают что социальный пакет снизился и они вынуждены ехать в Россию. Да и вся социалка Беларуси - за счёт России. Это нужно понимать.