Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 находок, которые вызывают самые разные подозрения и догадки

С одной стороны мы любим загадки. Но только для того, чтобы их разгадывать, ведь какой смысл в просто загадочной вещи? Поэтому мы строим догадки и предположения, пока не найдется тот, кто знает истинно правильный ответ - и тогда все становится на свои места.

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