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Только что: Ракета Точка-У, 8 Вампиров и 4 БПЛА сбиты над Белгородской областью РФ

Только что: Ракета Точка-У, 8 Вампиров и 4 БПЛА сбиты над Белгородской областью РФ

Все произошло около 7.30 по московскому времени. Дежурные средства ПВО над российской территорией – Белгородской областью – сбиты ракета Точка-У и восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

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