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Царьград

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Разрыв зарплат премьера и граждан в Армении достиг 34 раз

Разрыв зарплат премьера и граждан в Армении достиг 34 раз

С 1 января 2027 года зарплата премьер-министра и президента Армении вырастет до 2,6 млн драмов, а депутатов — до 1,4 млн драмов.

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