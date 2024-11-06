Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис

Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис

Актеры Голливуда сталкиваются с давлением, им приходится публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США из-за угроз отказа в дальнейших съемках и контрактах, заявил предприниматель Илон Маск в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

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