Маск заявил, что в Голливуде заставляют поддерживать Харрис

Актеры Голливуда сталкиваются с давлением, им приходится публично поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах президента США из-за угроз отказа в дальнейших съемках и контрактах, заявил предприниматель Илон Маск в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.