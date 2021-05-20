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НХЛ объявила обладателя награды лучшему бомбардиру регулярного чемпионата

НХЛ объявила обладателя награды лучшему бомбардиру регулярного чемпионата

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал обладателем награды "Арт Росс Трофи", которая вручается лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

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