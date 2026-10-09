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Регионы России

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Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшее время

Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.

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