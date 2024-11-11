В Смоленске открылась Большая Советская (видео)

Поток машин по улице запущен в «тестовом режиме».Как сообщил источник, движение автотранспорта будет возможно только в дневное время ввиду того, что улицу еще требуется доработать: установить дорожные знаки, светофоры и т.
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