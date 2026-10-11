В ФТС назвали главных зарубежных поставщиков цветов в Россию

Россия в основном импортирует розы среди всех видов цветов, причем наибольший объем поставок этих цветов приходится на Эквадор.
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