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Журнал «Профиль»

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Температура в Москве на неделе будет на 4°C выше нормы

Ожидаются дожди небольшой и умеренной интенсивности, но к концу рабочей недели погода стабилизируется: в пятницу и субботу, 16-17 октября 2026 года, вероятны лишь кратковременные осадки или их отсутствие, Гидрометцентр РФ.

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