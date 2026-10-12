Температура в Москве на неделе будет на 4°C выше нормы

Ожидаются дожди небольшой и умеренной интенсивности, но к концу рабочей недели погода стабилизируется: в пятницу и субботу, 16-17 октября 2026 года, вероятны лишь кратковременные осадки или их отсутствие, Гидрометцентр РФ.