Дмитрий Артюхов обсудил с подростками проект "Лето на Ямале"

Этим летом более 5 тысяч школьников Ямала получат трудовой опыт в рамках проекта "Лето на Ямале". Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил программу с подростками в "Экстрим-парке", отметив важность раннего знакомства с работой для будущего.