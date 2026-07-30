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Царьград

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Дмитрий Артюхов обсудил с подростками проект "Лето на Ямале"

Дмитрий Артюхов обсудил с подростками проект "Лето на Ямале"

Этим летом более 5 тысяч школьников Ямала получат трудовой опыт в рамках проекта "Лето на Ямале". Губернатор Дмитрий Артюхов обсудил программу с подростками в "Экстрим-парке", отметив важность раннего знакомства с работой для будущего.

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