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Закон и Порядок

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Действительный захват Сибири - это абсолютно нереальное событие

Действительный захват Сибири - это абсолютно нереальное событие

Карты, где Сибирь отходит Китаю. Насколько это интересно самому Китаю В украинских и западных СМИ сейчас активно разгоняется тема создания некоего "Сибирского батальона", в состав которого входят якобы угнетённые "москалями" народы: якуты, буряты, манси, чукчи, эвенки и так далее.

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