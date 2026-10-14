Телеканал "78" Реакцию вызвал очередной «сердобольный подряд» выходцев из Средней Азии и Закавказья, «благодаря» которым Россия «обогатилась» тысячами бесценных «иностранных специалистов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Компетенции ноль — зато вся родня у кормушки»: Сатановский раскрыл, из-за кого Россия перестаёт быть сверхдержавой
- ФСБ со стрельбой задержала двух армян, угрожавших офицеру ДПС, а судья отправил их в колонию...
- «Может ей пойти на завод поработать?»: россияне жестко ответили Андреевой, упрекнувшей пенсионеров в желании лениться и валяться на диване
Свежие комментарии
- М «У нас это норма,...
- Срочные новости. ...
- Иллюзия борьбы: п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым