Рынок новых автомобилей в России за последние несколько лет перевернулся с ног на голову. Ещё недавно трудно было представить, что корейские бестселлеры уступят место китайским брендам, а сейчас именно «китайцы» занимают более половины всех продаж.
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