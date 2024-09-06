Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, вероятно, осознал совершенную им ошибку, когда украинская армия атаковала территорию Курской области в начале августа, из-за чего в украинском кабмине начались массовые увольнения.
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