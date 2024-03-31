«Место силы» карельских вепсов под угрозой

Публичные слушания прошли при полном аншлаге «Если там будет причал, там будет караул», — эмоционально высказался один из участников публичных слушаний, которые прошли 28 марта в Шокшинском доме культуры, расположенном в поселке Кварцитный.
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