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«Место силы» карельских вепсов под угрозой

Публичные слушания прошли при полном аншлаге «Если там будет причал, там будет караул», — эмоционально высказался один из участников публичных слушаний, которые прошли 28 марта в Шокшинском доме культуры, расположенном в поселке Кварцитный.

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