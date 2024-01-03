Для военнослужащих общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае, и членов их семей пройдёт более десятка новогодних мероприятий

Для военнослужащих молодого пополнения организованы экскурсии в музеи, выставочные залы, тематические встречи и показы художественных кинофильмов, посвященных подвигам советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
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