В облцентре бывшая чиновница Наталья Майорова смогла избежать срока по громкому уголовному делу

Приговор бывшей начальнице управления дорожного хозяйства и строительства администрации Смоленска вынес районный судья Экс-чиновница мэрии Смоленска Наталья Майорова, проходившая обвиняемой сразу по двум серьёзным статьям, не получила в качестве наказания срок - реальный или условный.
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