Представитель EA заявил о подрыве доверия к Battlefield 6 из-за утечек

Менеджер по работе с сообществом Electronic Arts (EA) выступил на Reddit с заявлением, в котором выразил обеспокоенность распространением в сети информации о находящемся в разработке шутере Battlefield 6.
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