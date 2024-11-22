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Раскрыта генетическая причина заболевания сердца

Раскрыта генетическая причина заболевания сердца

Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона, Имперского колледжа Лондона и Лаборатории медицинских наук MRC раскрыли, что причина дилатационной кардиомиопатии объясняется совокупным воздействием множества генов, а не отдельной генетической мутацией, как считалось ранее.

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