Самые популярные марки новых авто назвали российские эксперты

Самые популярные марки новых авто назвали российские экспертыВ январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц - более чем на 10 процентов по сравнению с январем 2024-го, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
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