В матче против «Денвера» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не смог преодолеть отметку в 20 набранных очков, отметившись 17 очками (7 из 15 с игры, 3 из 11 трехочковых, 2 из 2 штрафных).
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