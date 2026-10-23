В матче против «Денвера» лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не смог преодолеть отметку в 20 набранных очков, отметившись 17 очками (7 из 15 с игры, 3 из 11 трехочковых, 2 из 2 штрафных).