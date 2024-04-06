Horizon Forbidden West Complete Edition + ОБНОВЛЕНИЯ https://irongamers.ru/sale/key/4247492 – Игра доступна во всех регионах в том числе РОССИИ ️Гарантия на аккаунт 10 месяцев Мгновенная выдача товараДля активации не нужно использовать сторонние программы активаторов – вы получите логин/пароль После оплаты Вы получите Логин:Пароль от STEAM с игрой Horizon Forbidden West Complete Edition (Полное издание «Horizon Запретный Запад») А также все DLC и все будущие обновленияИнструкция по активации:1) Войти в аккаунт под полученными данными2) Скачать игру из библиотеки Steam3) Переключить клиент Steam в оффлайн режим (В левом верхнем углу – Перейти в автономный режим)4) Играть Язык интерфейса: Русский, Английский (MULTI) Язык озвучки: Русский, Английский (MULTI) Важно!1 активация 1 ПКДержать steam в оффлайн!Доступ к почте – не предоставляем!Аккаунт для пользования только в оффлайн режиме!Передача данных аккаунта запрещена! источник.