Значение старинных примет в праздник 16 января 2024 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ утренние часы вторника, 16 января 2024 года, православные храмы начнут свои богослужения, посвященные мученику Гордию.
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