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У США есть возможность сформировать новый мировой порядок — Байден

У США есть возможность сформировать новый мировой порядок — Байден

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты способны построить новый мировой порядок, если проявят достаточную смелость и уверенность в себе, заявил президент Джо Байден на предвыборном частном приеме по сбору средств в Белом доме.

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