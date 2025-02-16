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Энциклопедия Техники

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Свежие комментарии

Новое исследование, проведенное в Университете штата Пенсильвания, ставит под сомнение давно устоявшееся мнение о том, что разумная жизнь редка, и предполагает, что она может быть более вероятной, чем предполагалось ранее

﻿﻿Новое исследование Университета штата Пенсильвания ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что разумная жизнь встречается редко, и предполагает, что ее вероятность может быть выше, чем считалось ранее.

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