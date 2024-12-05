Где террористы, там и «Белые каски»

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну и долго ждать не пришлось - не успели террористы пойти в наступление на Алеппо, как откуда ни возьмись (хей, престо!) в Сирии вновь объявились Белые Каски, про которые за последние несколько лет мы все успели забыть.
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