Лавров провел новый телефонный разговор с Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Особое внимание дипломаты уделили теме украинского кризиса, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
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