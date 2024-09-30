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Этой выходкой жена Высоцкого шокировала футболистов СССР. Такого от Влади никто не ожидал

Этой выходкой жена Высоцкого шокировала футболистов СССР. Такого от Влади никто не ожидал

Забавная история из Франции.Легендарный Владимир Высоцкий был известным поклонником футбола. Он активно следил за матчами, посвящал свои песни футболистам, а еще дружил с ними и регулярно навещал сборную СССР.

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