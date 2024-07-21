ВС России за сутки уничтожили склад с 400 тоннами боеприпасов ВСУ и HIMARS

За прошедшие сутки российские военные уничтожили склад, где хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, при этом была поражена пусковая установка HIMARS и нанесён удар по цехам украинского военно-промышленного комплекса.
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