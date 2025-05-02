Жители Брянской области сообщили о сгоревшем после атаки дронов ВСУ жилом доме

В последнее время приграничные территории Брянской области регулярно подвергаются атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, так, ранее «Новости Брянска» сообщали о появлении над сельской местностью несущего смерть дрона «Баба Яга».
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