Ученые нашли способ проводить стимуляцию мозга без МРТ

Специалисты провели транскраниальную магнитную стимуляцию 14 пациентам без симптомов депрессии.Обнаружены участки мозга, которые можно использовать для регуляции сердечного ритма и облегчения симптомов депрессии.
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