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Ученые нашли способ проводить стимуляцию мозга без МРТ

Ученые нашли способ проводить стимуляцию мозга без МРТ

Специалисты провели транскраниальную магнитную стимуляцию 14 пациентам без симптомов депрессии.Обнаружены участки мозга, которые можно использовать для регуляции сердечного ритма и облегчения симптомов депрессии.

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