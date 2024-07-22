Дуров: Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц

Весной приложением пользовались 900 млн Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, это на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, сообщил основатель приложения Павел Дуров.
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