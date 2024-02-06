УФАС наказала подрядчика властей ХМАО, который обслуживал кнопки экстренного вызова полиции

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесла подрядчика властей Излучинска — компанию «Инжиниринг», которая устанавливала кнопки вызова полиции в общественных местах, в реестр недобросовестных поставщиков.
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