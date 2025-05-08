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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киоун о поражении «Арсенала»: «Идеальная тактика, Артета извлек урок, команда высоко прессинговала. Нужен был форвард в штрафной – здесь и произойдут изменения, будут трансферы»

Киоун о поражении «Арсенала»: «Идеальная тактика, Артета извлек урок, команда высоко прессинговала. Нужен был форвард в штрафной – здесь и произойдут изменения, будут трансферы»

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2, общий счет – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов. «ПСЖ» преподал небольшой урок «Арсеналу» в первые 20 минут первого матча.

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