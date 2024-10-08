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Царьград

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Эксперты оценили шансы для создания единой валюты БРИКС

Эксперты оценили шансы для создания единой валюты БРИКС

Путь к решению этой задачи будет сложным и долгимСоздание единой валюты в странах БРИКС возможно, но в  долгосрочной перспективе, считают эксперты.

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