🚨 В Крыму 17-летний водитель мопеда сбил велосипедиста ДТП произошло на одной из улиц в селе Видное Красногвардейского района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚨 В Крыму 17-летний водитель мопеда сбил велосипедиста ДТП произошло на одной из улиц в селе Видное Красногвардейского района.