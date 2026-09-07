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SUSANIN

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Три гола пропустил ФК «Ижевск» в выездной игре против «Оренбурга-2»

Три гола пропустил ФК «Ижевск» в выездной игре против «Оренбурга-2»

Оренбург. Оренбургская область. В понедельник, 7 сентября, в Оренбурге прошла игра футбольного клуба «Ижевск» против местной команды «Оренбург-2».

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